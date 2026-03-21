Dante Alighieri, sospiro di sollievo | Firmato decreto che stanzia 10,5 milioni per ricostruzione - Tuttoggi.info

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Dante Alighieri, sospiro di sollievo | Firmato decreto che stanzia 10,5 milioni per ricostruzione

Davide Baccarini

Dante Alighieri, sospiro di sollievo | Firmato decreto che stanzia 10,5 milioni per ricostruzione

Sab, 21/03/2026 - 14:24

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Svolta decisiva per il futuro della scuola media “Dante Alighieri”. È stato firmato oggi (21 marzo) il decreto che stanzia ufficialmente oltre 10,5 milioni di euro destinati alla ricostruzione dell’istituto tifernate, oggi in macerie dopo le criticità legate alla precedente impresa appaltatrice.

L’annuncio arriva direttamente dall’On. Riccardo Augusto Marchetti, Segretario della Lega Umbria, che rivendica il risultato come una risposta concreta dopo mesi di incertezze e tensioni politiche. Lo stanziamento milionario permetterà di sbloccare un cantiere rimasto fermo oltre un anno. Secondo Marchetti, il decreto è il frutto di una “fattiva collaborazione” portata avanti con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Un risultato atteso da tempo – ha dichiarato l’esponente leghista – che consente finalmente di restituire alla città una scuola nuova, sicura e all’altezza delle esigenze degli studenti. Ringrazio il Ministro per l’attenzione costante dimostrata verso il nostro territorio”.

Con la firma del decreto e la certezza delle risorse, il percorso per la ricostruzione della “Dante Alighieri” può ora rimettersi in moto. L’obiettivo dichiarato è quello di superare definitivamente lo stallo e dare il via ai lavori strutturali.

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