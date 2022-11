Danneggiamenti contro la ex ed il presunto nuovo fidanzato, denunciato 37enne

Danneggiamenti ai danni di due 30enni di Montecastrilli, denunciato un 37enne di Acquasparta già in carcere per altri reati

Aveva preso di mira la sua ex ed il suo presunto nuovo fidanzato, con danneggiamenti all’auto della donna e prendendo a calci il portone di casa del ragazzo. Per questo i carabinieri della stazione di Montecastrilli hanno denunciato a piede libero un 37enne di Acquasparta. L’uomo, tra l’altro, si trova attualmente recluso al carcere di Terni per altri reati.

Ora è accusato di danneggiamento continuato, aggravato dai futili motivi, ai danni di due 30enni di Montecastrilli.