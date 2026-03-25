Danneggia tre auto in sosta in viale Franchetti e scappa, responsabile identificata 4 giorni dopo - Tuttoggi.info

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Danneggia tre auto in sosta in viale Franchetti e scappa, responsabile identificata 4 giorni dopo

Davide Baccarini

Danneggia tre auto in sosta in viale Franchetti e scappa, responsabile identificata 4 giorni dopo

Mer, 25/03/2026 - 17:24

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La Polizia Locale di Città di Castello ha identificato e sanzionato la donna tifernate responsabile dell’incidente stradale che, alle ore 1.15 di venerdì 20 marzo, aveva causato il danneggiamento di tre auto in sosta in viale Franchetti.

Dopo l’urto con i veicoli, l’automobilista si era allontanata facendo perdere le proprie tracce. Grazie alle informazioni fornite da un testimone, la sua Nissan Qashqai è stata individuata nella giornata di ieri (24 marzo) da una pattuglia, che ha constatato la presenza di danni compatibili con la dinamica del sinistro.

Per lei sono quindi scattate le sanzioni per non essere stata in grado di conservare il controllo dell’auto in marcia e per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi, a seguito di incidente con danno grave a veicoli. Oltre al pagamento delle multe, le violazioni contestate comporteranno la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi e la decurtazione di 10 punti dal documento.

Davanti agli agenti che l’hanno identificata, la donna si è dichiarata responsabile dell’incidente, riferendo di aver comunque denunciato l’accaduto alla propria assicurazione e di essere fuggita dopo l’impatto perché confusa e impaurita. Grazie all’operato della Polizia Locale, i proprietari dei veicoli danneggiati potranno ora rivalersi per il risarcimento dei danni subiti.  

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