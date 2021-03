Dall’Ema via libera al vaccino anti Covid Astrazeneca

Per l'Agenzia europea del farmaco il vaccino è efficace e sicuro | In Umbria inoculato a 22.263 persone, solo rari lievi effetti collaterali

Via libera al vaccino Astrazeneca. L’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha portato al risultato ampiamente atteso: non ci sono evidenze che il vaccino anglo-svedese provochi un aumento dei casi di trombosi rispetto a quelli che si verificano statisticamente per cause naturali tra la popolazione.

Per l’Ema il vaccino anti Covid di Astrazeneca è sicuro ed efficace. E i benefici, ha detto la direttrice Emer Cooke, sono superiori ai rischi. Parole pronunciate in diretta, con tutta Europa collegata, dopo che 16 Paesi europei, tra cui l’Italia, avevano precauzionalmente sospeso l’utilizzo di questo vaccino.

Il monitoraggio ed ulteriori studi approfonditi proseguiranno. Nel frattempo l’Ema chiederà ad Astrazeneca di aggiornare il foglietto illustrativo per una migliore informazione agli operatori al fine di mitigare possibili rari effetti collaterali. Escluse, inoltre, difformità tra i lotti dei vaccini.

In precedenza il direttore generale Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco), Nicola Magrini, aveva escluso, in base alle verifiche effettuate, una correlazione tra i rari eventi infausti e la somministrazione del vaccino di Astrazeneca.

I dati in Umbria

In Umbria fino allo stop precauzionale di Aifa su tutto il territorio nazionale il vaccino di Astrazeneca è stato inoculato a 22.263 persone. Di queste, ha informato il commissario Covid Massimo D’Angelo, solo “poco più di 110 hanno avuto eventi avversi lievi“. Si è trattato di effetti cutanei marginali, tali da non richiedere particolari cure mediche, con il caso più grave un’orticaria.

Per il resto, febbre e dolori muscolari, come ampiamente previsto ed indicato dai team vaccinali come possibile effetto collaterale da curare con una Tachipirina.

Nei giorni precedenti allo stop di Aifa erano state 1600 le persone in Umbria che avevano mancato la prenotazione. Persone che già la prossima settimana potranno recuperare e sottoporsi a vaccinazione. Ricevuto il via libera da Aifa, tutte le altre prenotazioni già fissate saranno confermate con un sms e proseguiranno come da programma iniziale.