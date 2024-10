Dalle forchette alle bacchette, 'Salone Tartufo bianco' parlerà anche giapponese | Presentata 44^ edizione - Tuttoggi.info

Torna nel centro storico di Città di Castello – da venerdì 1 a domenica 3 novembre – il Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato, la cui 44^ edizione è stata presentata proprio ieri (3 ottobre) a Roma.

“Sarà un’edizione che allargherà gli orizzonti, portando la manifestazione fuori dai confini nazionali” ha esordito la responsabile marketing Chiara Comparozzi. Per la prima volta, infatti, il Salone ospiterà attività di cucina con chef giapponesi, dedicate agli abbinamenti tra Bianco Pregiato, trifola tifernate e piatti di cucina contemporanea. Si potrà assistere inoltre ad uno show cooking di cucina etnica, aperto al pubblico, e partecipare ad un esclusivo pranzo di cucina orientale, dove protagonista sarà sempre il Bianco Pregiato. Un’attenzione speciale sarà riservata anche ai più giovani con un nuovo spazio dedicato alla ‘mixology’.

I visitatori avranno l’opportunità di incontrare grandi chef, esperti di enogastronomia, aspiranti cuochi provenienti dal mondo della scuola, tutti protagonisti di show cooking, laboratori e conversazioni. Nei ristoranti si potranno degustare piatti al tartufo con menù speciali; lo street food con i sapori della cucina tipica italiana, umbra ed internazionale, popolerà poi vicoli e piazze insieme ad una vasta scelta di prodotti agroalimentari a km zero.

A detta degli esperti del settore, qualità e anche quantità garantiranno una stagione di grandi soddisfazioni a tavola: per i prezzi è ancora presto fare previsioni, perché la ricerca del tartufo bianco si è aperta in Umbria da pochi giorni. Va ricordato che nel territorio di Città di Castello nasce una trifola su tre in Italia ed è seconda solo a Forlì per l’incidenza di tartufai sulla popolazione, con oltre 1000 cavatori, uomini e donne di tutte le età, e quasi 3mila cani.

Nel programma del Salone ci saranno anche eventi a tema e presentazioni di libri con grandi autori, giornalisti e personaggi famosi, che richiameranno l’attenzione del pubblico più interessato agli aspetti culturali e salutistici legati al cibo. Confermato anche il ‘Memorial Alessandro Ghigi’ (3^ edizione), gara dei cani da cerca che si terrà domenica mattina 3 novembre nel ring dei Giardini del Cassero, dove i cavatori dell’Associazione Tartufai Alto Tevere offriranno una dimostrazione della passione e dell’amore con cui vivono il bosco.

“In un territorio con numeri e statistiche da primato nel Paese per la naturale produzione di trifola e tartufo durante l’anno, il Salone del Tartufo racconta l’identità della nostra Città di Castello e dell’Altotevere, in cui il tartufo è quotidianità, familiarità, cultura, gastronomia, tradizione ed economia” – hanno dichiarato l’assessore al Turismo e Commercio Letizia Guerri ed il presidente dell’Associazione Ente ‘Fiera Salone Nazionale Tartufo Bianco Pregiato’ Lazzaro Bogliari, nel corso della conferenza stampa di presentazione al ‘Rooftop Il Vizio’ di piazza Barberini a Roma. Presente anche la vicepresidente della Camera, l’onorevole tifernate Anna Ascani, che ha affermato come tartufo bianco, trifola e il Salone che lo promuove, rappresentano “un’eccellenza a livello mondiale come le bellezze artistiche e storiche della città”.

Programma attività cucina

Venerdì 1 novembre

Ore 10.30 , Il laboratorio dei piccoli cuochi : attività di cucina con gli alunni delle scuole primarie di Città di Castello, presso l’area ‘Scuola di cucina e show cooking’

, : attività di cucina con gli alunni delle scuole primarie di Città di Castello, presso l’area ‘Scuola di cucina e show cooking’ Ore 16.30 , apertura stand. A seguire Andrea Impero presenta il primo panbianco pregiato (panettone al bianco pregiato)

, A seguire Andrea Impero presenta il (panettone al bianco pregiato) Ore 17.30, Mixology experience con Alfredo Voci, presentazione e degustazione del cocktail “Bianco Pregiato” ideato dal mixologyst expert Alfredo Voci.

Sabato 2 novembre

Ore 10.30 , In cucina con Valentina Alunno , la “cuoca contadina” presenta un piatto di cucina rustica, dove un tocco di bianco pregiato la renderà molto speciale.

, , la “cuoca contadina” presenta un piatto di cucina rustica, dove un tocco di bianco pregiato la renderà molto speciale. Ore 15.30 – 18.30 , Underground , a cura di Malakos, Laboratorio in loop per bambini dai 6 anni. Gli abitanti del suolo come non li avete mai visti. Animali, piante e funghi che abitano sotto i nostri piedi e che vivono mille storie incredibili ci parleranno di sé. Al termine ognuno creerà una seed bomb da portarsi a casa. Non serve prenotazione

, , a cura di Malakos, Laboratorio in loop per bambini dai 6 anni. Gli abitanti del suolo come non li avete mai visti. Animali, piante e funghi che abitano sotto i nostri piedi e che vivono mille storie incredibili ci parleranno di sé. Al termine ognuno creerà una seed bomb da portarsi a casa. Non serve prenotazione Ore 17 , ‘Sapori d’Oriente : il bianco pregiato incontra la cucina etnica contemporanea’, a cura del concept food ‘Il Vizio’, premiato dal Gambero Rosso con 3 bacchette e 3 mappamondi per la migliore proposta di sushi e la migliore cucina etnica. In abbinamento: un cocktail del mixology expert Alfredo Voci a base di bianco pregiato.

, : il bianco pregiato incontra la cucina etnica contemporanea’, a cura del concept food ‘Il Vizio’, premiato dal Gambero Rosso con 3 bacchette e 3 mappamondi per la migliore proposta di sushi e la migliore cucina etnica. In abbinamento: un cocktail del mixology expert Alfredo Voci a base di bianco pregiato. Ore 18, Aperitivo Bianco Pregiato

Domenica 3 novembre

Ore 11 , ‘Sapori d’Oriente : il bianco pregiato incontra la cucina etnica contemporanea, a cura degli chef Marco Gargaglia e Taro Shimosaka del concept food ‘Il Vizio’, premiato dal Gambero Rosso con 3 bacchette e 3 mappamondi per la migliore proposta di sushi e la migliore cucina etnica.

, : il bianco pregiato incontra la cucina etnica contemporanea, a cura degli chef Marco Gargaglia e Taro Shimosaka del concept food ‘Il Vizio’, premiato dal Gambero Rosso con 3 bacchette e 3 mappamondi per la migliore proposta di sushi e la migliore cucina etnica. Ore 10-12 , ‘Cosa bolle in pentola?’ , letture animate dedicate alla scoperta del mondo della cucina per bambini a cura del Circolo LaAV – non serve prenotazione

, , letture animate dedicate alla scoperta del mondo della cucina per bambini a cura del Circolo LaAV – non serve prenotazione Ore 13 , Pranzo di Gala

, Ore 16.30 , ‘Il Bosco in cucina’ , show cooking a cura di Tenuta Borgo Santa Cecilia con prodotti provenienti dai boschi del territorio

, , show cooking a cura di Tenuta Borgo Santa Cecilia con prodotti provenienti dai boschi del territorio Ore 17, aperitivo Bianco Pregiato

Per tutte le informazioni sul Salone del Tartufo Bianco Pregiato è possibile consultare il sito web della manifestazione (https://biancopregiato.it/), i portali istituzionali del Comune di Città di Castello (https://www.comune.cittadicastello.pg.it/) e Città di Castello Turismo (https://www.cittadicastelloturismo.it/), insieme ai canali social collegati all’evento ufficio turismo (tel. 075.8529254 – 075.8554922).