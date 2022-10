Dalle 21 chiude il Raccordo: i tempi dei lavori e la viabilità alternativa

I percorsi alterativi

Segnalati i percorsi alternativi. Per i veicoli diretti a Orte o Perugia è prevista l’uscita allo svincolo di Terni Ovest, l’immissione su Viale Eroi dell’Aria e la successiva svolta su Via Lessini, per poi proseguire sulla Strada di Maratta Bassa fino allo svincolo con la SS3 bis. Nella direzione opposta, per i veicoli provenienti da Orte e da Perugia, è prevista l’uscita allo svincolo SS675-SS3bis e il successivo transito sulla Strada di Maratta Bassa secondo l’itinerario precedente da seguire nel senso contrario.

Nuovo intervento a dicembre

A dicembre si provvederà a un nuovo restringimento della carreggiata sul Raccordo, per consentire il posizionamento dei piloni del nuovo cavalcavia. Le cui travi, poi, saranno posizionate, assicurano i tecnici, in una notte. Si prevede di completare i lavori entro il mese di gennaio.