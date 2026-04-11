Dalla guerra civile alla presidenza: la vita di Ulysses S. Grant nella prima biografia italiana di Stefano Jacurti - Tuttoggi.info

Guerra Civile Americana – Libri: c’è una storia che attraversa le fiamme della Guerra Civile Americana, la lotta sui campi di battaglia, il peso della leadership di una nazione e la curiosità inesauribile di un viaggiatore instancabile. Questa è la storia di Ulysses S. Grant, raccontata con passione e profondità da Stefano Jacurti nel suo libro “La storia di Ulysses S. Grant. Generale, Presidente, Viaggiatore”, la prima biografia in lingua italiana sul celebre generale e presidente degli Stati Uniti.



L’autore, Stefano Jacurti, attore, scrittore e studioso, racconta la vita di Grant dai campi di battaglia di un conflitto devastante, alla presidenza, fino ai suoi viaggi internazionali, offrendo un ritratto approfondito di una delle figure più complesse e affascinanti del XIX secolo. La storia di Grant è quella della tenacia, dei fallimenti e dei trionfi di un uomo venuto dal niente



Il libro sarà presentato a Todi, sabato 18 aprile alle ore 17.30, presso il Salone della Società Operaia in via Roma 50. L’ingresso è libero.



Durante la presentazione Jacurti dialogherà con Umberto Berlenghini, autore e saggista, funzionario della Direzione cinema e serie TV della Rai e Roberto Donati, ricercatore indipendente. L’evento sarà preceduto da un breve monologo teatrale su Grant interpretato dallo stesso Jacurti, unico in Italia a vestire i panni di Grant nel cinema indipendente e a teatro.



Per l’occasione Stefano Jacurti indosserà la divisa storica, accompagnato dal sergente maggiore portabandiera. La sua carriera artistica unisce teatro, cinema e narrativa, con particolare attenzione alla ricostruzione storica e alla divulgazione culturale.



Tutto questo perché Jacurti non si limita a raccontare la storia: la vive.



L’incontro sarà anche un’occasione per scoprire altre pubblicazioni di Jacurti, reduce dal successo dello spettacolo “La Richiesta”, ambientato durante la Guerra Civile, e dal suo recente libro su Sam Peckinpah. La serata si concluderà con musica country e una cena in stile western. La partecipazione “anche” alla cena richiede prenotazione al numero 3391782549.



Per gli appassionati di storia, letteratura e cultura americana, è l’occasione imperdibile per conoscere da vicino la vita di Ulysses S. Grant e vivere un pomeriggio tra storia, teatro e musica come se Grant fosse davvero presente in sala!



L’evento è promosso dagli Ex Dipendenti della Banca Popolare di Todi.

Luogo: Salone della Società Operaia , via Roma , 50, TERNI, TERNI, UMBRIA