Dalla Calabria a Perugia per lavoro, così hanno perso la vita Giuseppe e Vittorio

Dalla Calabria erano venuti a lavorare a Perugia, nei cantieri della zona, Giuseppe Melle (34 anni) e Vittorio Caprino (36 anni), le due persone che sabato hanno perso la vita in un incidente sulla Strada degli Ornari, dove, sullo scooter, si sono scontrati con una Citroen C3. L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia locale.

Lo scooter è volato fuori strada, i due sono stati sbalzati sul terreno. Inutile i soccorsi, sono morti sul colpo.