Dal Tamagotchi al Karaoke di Fiorello, “Gli anni '90 di Hit Mania Dance” a POPUP con il libro di Nicola Nucci - Tuttoggi.info

È il viaggio di una generazione – cresciuta con il culto delle discoteche, ascoltando le famose raccolte di musica dance o techno magari in cameretta – attraverso i brani, gli oggetti e i sogni che li hanno caratterizzati: sabato 24 maggio, alle 18.30, Nicola Nucci presenterà alla libreria e spazio POPUP di Perugia, in piazza Birago, Gli anni di Hit Mania Dance. Sogni e rimpianti di una generazione (Arcana).

Dialogherà con l’autore Letizia Pedetta, di Spazio Community Music, partner dell’iniziativa: dopo la presentazione, infatti, ci si sposterà nella sede dell’associazione perugina – in via della Pallotta n. 24 – per una serata di musica dedicata all’ascolto guidato dei principali brani che hanno contraddistinto la Hit Parade della musica dance degli anni ’90.

Nel libro di Nucci – che con il suo romanzo d’esordio, Trovami un modo semplice per uscirne (Dalia), ha centrato la finale al Premio Italo Calvino, al Premio Nabokov e al Carver – il racconto di quegli anni si intreccia con la descrizione delle mode tipiche che li hanno caratterizzati, dal Tamagotchi alla rivista Cioè passando per il Karaoke di Fiorello, soffermandosi anche sulle mitologiche melodie che hanno accompagnato il proficuo periodo che va dal 1993 al 2005 (data nella quale la famosissima compilation ha deciso di virare verso una scelta selettiva più pop e radiofonica).

Una descrizione che si fa, compilation dopo compilation, più nostalgica, accompagnando i protagonisti nei cambiamenti che le richieste del mercato musicale impongono (da techno a dance, da dance a house, da house a reggaeton) sino a condurre loro e tutti i protagonisti della loro generazione a una profonda analisi sul mondo che li attende.

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, Via D. Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA