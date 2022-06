Dal riciclo al packaging ecologico: 3 modi per aiutare l'ambiente anche a casa - Tuttoggi

Ogni giorno consumiamo una grande quantità di prodotti e questo significa che abbiamo ampio margine di scelta

Cosa si intende per “aiutare l’ambiente” in modo pratico? Questa domanda potrà sembrare banale ma in realtà è particolarmente complessa. Il punto è che non ci sono trucchi magici o ricette segrete da svelare per fare qualcosa di concreto per l’ambiente perché ciò che serve davvero è un cambio di atteggiamento. Parliamo di atteggiamento come sinonimo di approccio dal momento che sostenibilità ed ecologia, oggi, non sono altro che due risvolti di un cambiamento culturale. Solo partendo da questa consapevolezza è possibile mettere in pratica dei piccoli grandi cambiamenti individuale il cui impatto, tuttavia, può avere una portata potenziale globale. Vediamo quali sono.

Scegliere cosa consumare

Il primo grande cambiamento parte dal rapporto tra domanda e offerta. Ogni giorno consumiamo una grande quantità di prodotti e questo significa che abbiamo ampio margine di scelta. Ecco perché la possibilità di decidere a chi affidarci e a quali aziende dare fiducia può trasformarsi in un atteggiamento ecologico. Come? Possiamo scegliere di comprare prodotti dal packaging eco e selezionare solo brand e marchi che hanno a cuore la salute del pianeta e quella di noi consumatori, per esempio. Si tratta di un’attività molto semplice ma che, come anticipato all’inizio di questo approfondimento, richiede un cambio di cultura in favore di decisioni ad impatto zero sull’ambiente. Un buon modo per farlo, per l’appunto, è quello di scoprire cosa c’è dietro un marchio leggendo le etichette o sostenendo i progetti di tutela ambientale e sensibilizzazione sul grande tema della sostenibilità.