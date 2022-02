Dal Mondiale Under 20 con Barella a disoccupato: Zaccagno cerca riscatto a Perugia

Ecco chi è il portiere chiamato da Giannitti per affiancare Chichizola

Dal Mondiale Under 20 con Barella a disoccupato. Ecco chi è Andrea Zaccagno, il portiere che cerca riscatto a Perugia. Il portiere, classe 1997, ha firmato un contratto triennale con il club biancorosso fino al 30 giugno 2022.

Certo, viste le buone prestazioni finora offerte da Chichizola, Zaccagno dovrà faticare a trovare posto. Ma già il fatto di tornare a “respirare” l’aria del campionato sarà salutare per lui, negli ultimi anni bersagliato dalla sfortuna.

E dire che al Mondiale Under 20 nel 2017, dove l’Italia si è piazzata terza, ha vestito l’azzurro insieme a Barella e Pessina, poi laureatisi campioni d’Europa. L’anno prima, con l’Italia Under 19, Zaccagno aveva conquistato la medaglia d’argento agli Europei. Insomma, per lui si prospettava un grande futuro.

Poi una serie di infortuni. Quello più grave nell’estate 2019, quando era in ritiro con il Torino, dove ha vinto con la Primavera Campionato e Supercoppa. In uno scontro con Zaza si rompe la spalla destra. Accelera il recupero, perché lo vuole l’Entella. Ma la scelta si rivela sbagliata, perché ha una ricaduta alla spalla.

Con la Cremonese di Bisoli il rilancio, ma dopo la prima partita l’allenatore viene esonerato. Pecchia, arrivato sulla pachina dei grigiorossi, gli preferisce Carnesecchi. Zaccagno non rinnova, ma si ritrova disoccupato. Ad allenarsi con la Primavera del Padova, dove ha iniziato e da dove il Perugia lo preleva per questa seconda parte di campionato.

(foto dalla pagina Facebook di Andrea Zaccagno)