Dal banchetto di nozze all’ospedale, in 3 sono stati ricoverati

Numerosi invitati al matrimonio della coppia assisana hanno accusato malori, una decina si sono dovuti recare al pronto soccorso

Dal banchetto di nozze all’ospedale, con dolorosi addominali, diarrea e febbre. Tutti i sintomi di una probabile intossicazione alimentare. Tanto che tre dei numerosi invitati che all’indomani della festa nuziale hanno accusato malori sono stati ricoverati, due in osservazione breve intensiva e uno al pronto soccorso.

In tutto sono stati una decina a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso tra i 200 invitati al pranzo di nozze di una nota coppia di Assisi. Ma in tanti altri all’indomani della bella festa, in cui è stato servito il catering a cura di un’azienda del Folignate, hanno accusato fastidiosi malori gastrointestinali ed altri sintomi di una intossicazione alimentare. Alcuni anche con febbre, cosa che ha spinto i medici di base a consigliare loro di farsi accompagnare in ospedale.

Il numero consistente delle persone che ha accusato malori tra i circa 200 invitati alle nozze ha indotto le autorità sanitarie a richiedere approfondimenti sulle modalità di preparazione e somministrazione dei cibi e delle bevande serviti alla festa che doveva celebrare l’unione della coppia assisana e che si è trasformata, loro malgrado, in un’esperienza per altri aspetti indimenticabile.