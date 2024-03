Dagli informatori scientifici del farmaco 1.800 euro per l’associazione Avanti Tutta - Tuttoggi.info

A realizzarla la sezione perugina della Fedaiisf, in memoria di Vinicio Vicari

Una donazione da 1800 euro per l’associazione “Avanti Tutta” che a sua volta li donerà all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e precisamente ai reparti di oncologia pediatrica e day hospital oncologico. A realizzarla la sezione perugina della Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco, che ha organizzato una serata in onore del compianto collega Vinicio Vicari, cui è dedicata l’associazione del capoluogo.

Una donazione che rafforza l’impegno e la sensibilità dell’associazione informatori scientifici del farmaco verso le strutture di sanità pubblica operanti sul territorio. “Abbiamo scelto di sostenere l’azione dell’associazione Avanti tutta – dicono dalla Fedaisf Perugia, guidata dal presidente dottor Guido Chiocchini – perché, come Federazione impegnata nel mondo della salute, siamo consapevoli di quanto sia importante promuovere qualsiasi associazione che si occupi di tematiche sociali quali benessere e salute. Tanto più in questo caso in cui si potrà portare un aiuto concreto e destinato a migliorare e ampliare quei servizi offerti alle persone che si trovano ad affrontare, in prima persona o con i loro cari, la malattia oncologica: donare fa bene, e quando lo si fa verso i bambini anche di più”.