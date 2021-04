Da Terni a Panama, il sogno di Silvia diventa realtà | E ora il giro del mondo in catamarano - Tuttoggi

Da sempre Silvia ha coltivato la passione per il viaggio e le barche e, nel corso del tempo, ha deciso che queste due passioni potevano trovare una sintesi

Da un lavoro fisso come responsabile marketing di un’azienda di Terni, una vita circondata da affetti, alla riserva naturalistica di Linton Bay Marina, a due ore a sud di Panama City; l’occasione della vita non si presenta due volte, così Silvia Latini, ragazza di 31 anni di Terni, ha lasciato la conca per realizzare il sogno della sua vita.

Partenza per Panama City

Da sempre Silvia ha coltivato la passione per il viaggio e le barche e, nel corso del tempo, ha deciso che queste due passioni potevano trovare una sintesi per una esperienza lavorativa. Dopo aver valutate più offerte di lavoro in questo ambito, Silvia ha trovato l’occasione giusta per partire; un lavoro come hostess di barca a Panama. “Da un po’ di tempo la quarantena stava incidendo molto sulla mia vita – spiega Silvia Latini – perché sono una persona molto frenetica e difficilmente mi lascio del tempo per pensare e per riflettere un po’. E invece quella situazione specifica mi ha messo mi ha costretto a riflettere sulla mia vita e spesso mi sono domandata ‘ma sono veramente felice?’ e ‘sto veramente facendo nella mia vita quello che desidero?’”

Una vita stravolta “Tutto è possibile se si vuole qualcosa”

“Per me è stato proprio un amento totale perché non solo mi sono trasferita oltreoceano, ma ho anche completamente cambiato il lavoro che facevo. Questo per dire a tutti che in realtà tutto è possibile nella vita se si vuole, basta mettersi un po’ in gioco.

A Terni sicuramente ho lasciato i miei affetti che sono la cosa che manca di più, ma per il resto sono sincera, non mi sento di aver lasciato nulla, anche se amo l’Italia”. Silvia ha trovato una realtà completamente diversa e anche la sua scelta, quella di lavorare in piccole barche, e non in yacht dove avrebbe potuto guadagnare anche di più, testimonia una vocazione intimistica e la voglia di assaporare il valore del tempo.

La riscoperta ‘del tempo perduto’

Silvia non si sveglia più con la frenesia e l’ansia di dover assolvere i vari compiti della giornata: “I ritmi sono quelli dell’America latina, lenti. Ho imparato a rilassarmi, a prendere il giusto tempo per me, a godere degli attimi di tranquillità, tutti aspetti ai quali non avevo dato la giusta importanza”. Una vita che Silvia definisce parallela rispetto a quello che sta accadendo nel resto del mondo in piena emergenza pandemica: “Qui siamo fuori dal mondo e sto vivendo una realtà parallela; qui non ci sono casi Covid, siamo senza mascherine e viviamo in un paradiso”.

L’incontro con Colin e il giro del mondo in catamarano

“Sono convinta che conoscere nuove persone apra nuove porte e possibilità. Questo è quello che è accaduto a me perché un mese fa ho lasciato il lavoro come hostess di barca. Ho incontrato Colin e la sua crew che hanno comprato un catamarano ridotto quasi in forma di relitto da un uragano. Lo stanno rimettendo in sesto per poter fare il giro del mondo e mi hanno proposto di entrare nella loro crew. Così, tra due o tre mesi, partirò con loro per un giro del mondo in catamarano, è il coronamento di un sogno”.

Il viaggio continua

“La conoscenza delle persone e i rapporti umani sono importantissimi, aprono nuove porte e a me è successo proprio questo. Sono venuta qua per lavorare come hostess su una barca, avevo già un lavoro con un contratto di un anno e stipendio ogni mese. Dopo tre mesi ho lasciato questo lavoro perché ho conosciuto Colin e tra due mesi partirò con loro in giro per il mondo in barca”. Il viaggio continua e, come testimoniato da Silvia, può continuare, o iniziare, per tutti.