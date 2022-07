Da poco residente a Terni inizia a spacciare a Borgo Bovio, arrestato 20enne - Tuttoggi

Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti gli investigatori hanno deciso di procedere al controllo del giovane albanese che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina, già confezionata e pronta allo smercio sulla piazza locale per il “week end da sballo”.

L’attività di polizia giudiziaria è proseguita quindi con ulteriori accertamenti presso il domicilio dello spacciatore, ove venivano rinvenuti e sequestrati altri 3,3 grammi di hashish.

Considerando che il soggetto non svolge in Italia alcuna attività lavorativa, il Magistrato di turno, avvisato dagli inquirenti di quanto accaduto, ha autorizzato l’arresto con la custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Terni in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Terni, nonché il sequestro di tutto il materiale ritrovato dai Militari.