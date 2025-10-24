 Da poco 18enne trovato con la droga | Patente ritirata - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Da poco 18enne trovato con la droga | Patente ritirata

Redazione

Da poco 18enne trovato con la droga | Patente ritirata

Droga in auto, una denuncia e due segnalazioni alla Prefettura. Carabinieri sorprendono tre giovanissimi a Papigno
Ven, 24/10/2025 - 14:31

Condividi su:

Nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre, i Carabinieri di Terni hanno denunciato un 18enne ternano per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ne hanno segnalati alla Prefettura quali assuntori altri due, suoi coetanei. Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari hanno notato un mezzo in sosta in una zona appartata della frazione Papigno, con due giovani a bordo ed uno all’esterno del veicolo. Sottoposti a controllo ed identificazione, i tre giovani hanno manifestato nervosismo, inducendo i militari ad approfondire le verifiche.

Da poco 18enne trovato con la droga | Patente ritirata

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, nello zaino del ragazzo che era in piedi fuori dal veicolo sono stati rinvenuti un barattolo di vetro contenente un pezzo unico di hashish, del peso di 36 grammi, un bilancino di precisione, bustine e materiale per il confezionamento; all’interno del veicolo, invece, uno spinello contenente hashish, pronto per esser consumato. Per il ragazzo trovato in possesso della sostanza stupefacente, maggiorenne da pochi giorni, è quindi scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti mentre gli altri due coetanei sono stati segnalati alla Prefettura di Terni; al conducente del mezzo, avendone l’immediata disponibilità, è stata inoltre ritirata la patente di guida.

foto archivio

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

“Magica quantistica”, fisica e illusionismo a Palazzo Collicola

Spoleto

Sicurezza, Fratelli d’Italia chiede azioni concrete “Spoleto ha bisogno di risposte”

Orvieto

La Famiglia del vino perde un grande interprete: Luigi Barberani, figura storica della Doc Orvieto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Urso “Sulle regole del Green Deal finalmente prevale la ragione”
Pillole Italpress

Spazio, Urso “Rafforzata leadership dell’Italia, uso sapiente Pnrr”
Pillole Italpress

Italpress €conomy – Puntata del 24 ottobre 2025

Pillole Italpress

Salvini visita la mostra “Evolutio” di Webuild all’Ara Pacis di Roma

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!