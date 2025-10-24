Da poco 18enne trovato con la droga | Patente ritirata - Tuttoggi.info

Nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre, i Carabinieri di Terni hanno denunciato un 18enne ternano per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e ne hanno segnalati alla Prefettura quali assuntori altri due, suoi coetanei. Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari hanno notato un mezzo in sosta in una zona appartata della frazione Papigno, con due giovani a bordo ed uno all’esterno del veicolo. Sottoposti a controllo ed identificazione, i tre giovani hanno manifestato nervosismo, inducendo i militari ad approfondire le verifiche.

Da poco 18enne trovato con la droga | Patente ritirata

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, nello zaino del ragazzo che era in piedi fuori dal veicolo sono stati rinvenuti un barattolo di vetro contenente un pezzo unico di hashish, del peso di 36 grammi, un bilancino di precisione, bustine e materiale per il confezionamento; all’interno del veicolo, invece, uno spinello contenente hashish, pronto per esser consumato. Per il ragazzo trovato in possesso della sostanza stupefacente, maggiorenne da pochi giorni, è quindi scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti mentre gli altri due coetanei sono stati segnalati alla Prefettura di Terni; al conducente del mezzo, avendone l’immediata disponibilità, è stata inoltre ritirata la patente di guida.

foto archivio