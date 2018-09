Da giovedì a sabato lavori notturni sulla Perugia – Bettolle

Anas annuncia che da giovedì fino a sabato 8 settembre, sul Raccordo autostradale Bettolle – Perugia saranno attive limitazioni nella fascia oraria notturna compresa dalle 21 alle 6 per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale.

Nel dettagli, dal km 54,800 al 58,470 km sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, mediante la chiusura della corsia di marcia. Il provvedimento riguarderà anche la chiusura selettiva delle rampe dello svincolo di Piscille.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. In particolare si raccomanda prudenza sul tratto di strada della Perugia – Bettolle interessato dai lavori.

