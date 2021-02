Da Fontivegge al centro storico, operazione della polizia nelle case abbandonate FOTO

Impegnati sei equipaggi della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Criminecoordinati da un ispettore della Questura

Da Fontivegge al centro storico, operazione della polizia contro gli abusivi nelle case abbandonate a Perugia.

Sono in corso nella mattinata odierna una serie di controlli, condotti da parte del Reparto Volanti e dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche della Questura di Perugia, volti al contrasto ed alla prevenzione di reati predatori, contro la persona ed il patrimonio. Interessando anche quei fenomeni di degrado sociale ed ambientale dedicati quindi anche al controllo degli stabili in stato di abbandono. Questi immobili, infatti, diventano spesso rifugio per persone irregolari e per spacciatori di droga.

Sei equipaggi, 3 della Squadra Volante e 3 del Reparto Prevenzione Crimine, coordinati da un ispettore della Questura, sono impegnati nel territorio del comune di Perugia, dalla stazione ferroviaria di Fontivegge ed il centro storico sino a toccare la vicina periferia cittadina.