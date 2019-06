Da Elio delle Storie Tese alla Cina, la nuova grande stagione concertistica di Fabio Battistelli

share

La nuova stagione concertistica di Fabio Battistelli è iniziata a Capolona unitamente a Elio delle Storie Tese e Roberto Fabbriciani con un concerto strumentale, Elio e Roberto al flauto e Fabio al suo immancabile clarinetto. Già negli scorsi anni il musicista tifernate e l’ex leader della band meneghina avevano calcato i palcoscenici con Figaro.

Ora Battistelli ha in cartello una lunga tournèe unitamente al chitarrista compositore Andrea Vettoretti, che li vedrà in concerto nei più importanti festival italiani (Bari, Torino, Modena e Grosseto) e, nel mese di novembre, in Germania.

Unitamente a Davide Riondino (con cui già negli anni scorsi ha conquistato il pubblico con la Buona Novella), i clarinettista tifernate è impegnato alla stesura di un nuovo spettacolo che verrà presentato in anteprima a Terranova Bracciolini, con le musiche in prima esecuzione assoluta di Fabrizio de Rossi Re e la direzione di Lorenzo Antonio Iosco. Lo spettacolo debutterà nel mese di dicembre in Cina. Per Battistelli, dopo i tanti concerti in Europa, sarà la prima volta nel paese della grande Muraglia.

Infine l’artista umbro sta lavorando su un nuovo progetto dedicato a Puccini, assieme ai musicisti Massimo Barsotti e Luciano Fiorello, che debutterà a Città di Castello per il Circolo Culturale Angelini.

share

Stampa