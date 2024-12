Da Assisi gli auguri e l’invito del vescovo: "A Natale apriamo il nostro cuore a Gesù” - Tuttoggi.info

“Facciamo entrare Gesù nei nostri cuori. Non facciamoci travolgere dal Natale delle luminarie, degli acquisti perché c’è il Natale vero, quello della nascita di Gesù che è venuto per stare con noi e si aspetta che noi gli apriamo la porta della nostra vita, del nostro cuore e delle nostre case”. È uno dei passaggi del videomessaggio di auguri del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino in vista delle prossime festività.

“Se guarderete e adorerete quel bimbo di Betlemme – ha aggiunto il vescovo – saprete che è possibile un’umanità più bella; un’umanità che possiamo costruire insieme. Dio cammina con noi e dunque abbiamo la speranza e la gioia di farcela nelle nostre innumerevoli difficoltà quotidiane”.

Per quanto riguarda i vari appuntamenti, lunedì 23 dicembre, il vescovo porterà i suoi saluti e gli auguri ai bambini, ragazzi e operatori dell’Istituto Serafico e poi visiterà le varie case d’accoglienza della diocesi e alle 13,00 sarà al pranzo dei poveri a Casa Papa Francesco. In merito alle celebrazioni eucaristiche nella cattedrale di San Rufino la sera del 24 dicembre, Vigilia di Natale, alle ore 23.30 si terrà il Pontificale del vescovo, mentre il giorno di Natale oltre alle sante messe delle ore 8 e delle ore 18, alle ore 10 verrà celebrata la santa messa solenne animata dalla Cappella musicale San Rufino. Come di consueto martedì 31 dicembre durante la santa messa delle ore 17 presieduta dal vicario generale don Giovanni Zampa verrà cantato il “Te Deum” di ringraziamento. Mercoledì 1 gennaio le sante messe verranno celebrate alle ore 10 e ore alle ore 18 mentre il 6 gennaio oltre alle sante messe delle ore 8 e delle 18 verrà celebrata una santa messa solenne alle ore 10. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione la santa messa nella “Vigilia di Natale” verrà celebrata alle ore 22.30, nel giorno del Natale del Signore la celebrazione eucaristica si terrà alle ore 9.30 e alle ore 11. Martedì 31 dicembre alle ore 23.30 la Messa di San Silvestro. Il 1 gennaio, solennità della Santissima Madre di Dio, la santa messa verrà celebrata alle ore 9.30 e alle ore 11. Il 4 gennaio dalle ore 21 a mezzanotte “3 ore per la pace”: adorazione eucaristica e Sacramento della riconciliazione, mentre lunedì 6 gennaio, Epifania del Signore, santa messa alle ore 9,30 e alle ore 11.

Il vescovo monsignor Sorrentino il giorno di Natale presiederà alle ore 11,15 la messa nella concattedrale di Santa Maria Assunta di Nocera Umbra e alle ore 18 la santa messa nella concattedrale di Sant’Agostino a Foligno, dove il 31 dicembre alle 17, celebrerà anche il Te Deum e l’1 gennaio alle 18 la Messa la Giornata mondiale della pace. Infine, il 6 gennaio, monsignor Sorrentino celebrerà la messa alle 10.30 nella Basilica di San Francesco.