Cura il verde del centro storico per amore della città “Vero esempio di educazione civica”

“Questa è la differenza – dice un conoscente – alcuni sporcano e devastano, lui passa tutte le mattine a pulire, lascia acqua e mangiare per gli uccellini. Dovrebbe essere preso da esempio, invece dobbiamo solo lamentarci. Se ognuno di noi pulisse davanti la propria porta e mettesse una piantina di fiori appesa al muro il borgo sarebbe più bello. Lamentarsi è più facile, grazie!”.

Anche l’Amministrazione comunale ha ringraziato sentitamente la generosità e delicatezza di quest’uomo, del quale non sveliamo l’identità per rispetto della sua privacy. Il grazie non è solo per le piante, “ma per il pensiero di condivisione che lo accompagna e gli fa onore, un vero esempio di educazione civica e di rispetto del bene comune“.