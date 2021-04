Cuore Grifo, vittoria nel finale in rimonta (2-1)

Al Curi il Perugia batte la Triestina con le reti in quattro minuti di Murano e Minesso | Il Gubbio illude, poi il Padova passa su rigore

Il Grifo trova la vittoria in rimonta nel finale al Curi contro la Triestina, che una settimana fa aveva riaperto il campionato giustiziando il Padova. Una vittoria arrivata sul filo di lana con l’uno-due nel finale con Murano e Minesso.

E dire che il pari temporaneo del Gubbio in casa della capolista aveva illuso i tifosi del Perugia sulla possibilità di accorciare rispetto alla vetta che vale l’accesso diretto in Serie B.

E invece in 5 minuti è arrivata prima la rete al Curi del triestino Litteri e poi la notizia del vantaggio del Padova sul Gubbio con il rigore trasformato da Chiricò.

Sembrava l’ennesima beffa per il Grifo, che vedeva compromessa anche la corsa al secondo posto.

Grifo imbrigliato nel primo tempo dalla formazione di Pillon, brava a contenere ed a passare in vantaggio al 10′ della ripresa con Litteri di testa, nel primo vero affondo.

Il Grifo accusa il colpo, poi trova due occasioni in due minuti. Al 29′ la girata di Melchiorri di sinistro trova la risposta di Offredi. Due minuti più tardi Kouan sfiora il palo.

Il pari arriva al 41′ con Murano che tocca al volo la palla spizzata da Sounas, sul servizio di Elia.

Tre minuti dopo arriva il vantaggio dei Grifoni con Minesso, che batte Offredi finalizzando il servizio di Bianchimano.

Un vantaggio insperato, ma alla fine meritato per i ragazzi di Caserta, che hanno avuto il merito di crederci fino alla fine pur in una giornata in cui non hanno espresso un grande gioco.

Tabellino e pagelle

Perugia – Triestina 2-1

10′ st Litteri (T), 41′ st Murano (P), 44′ st Minesso (P)

Perugia: Minelli 6, Rosi 5.5 (14′ st Negro 6), Monaco 5.5, Elia 6.5, Sounas 6.5, Kouan 6, Crialese 5 (1′ st Di Noia 5.5), Vanbaleghem 6, Falzerano 5.5 (24′ st Minesso 7), Burrai 5 (14′ st Murano 7), Melchiorri 6 (24′ st Bianchimano 6). All. Caserta 6. A disp.: Fulignati, Bocci, Favalli, Moscati, Cancellotti, Vano.

Triestina: Offredi 6, Capela 5.5, Lopez 5.5, Sarno 5, Ligi 5.5, Rizzo 6, Lepore 6, Giorico 6, Gomez 6, Calvano 5.5 (29′ st Maracchi 6), Litteri6.5 (35′ st Mensah 5.5). All, Pillon 6. A disp.: Valentini, De Luca, Lambrughi, Granoche, Paulinho, Rapisarda, Tartaglia, Struna, Palmucci.

Arbitro Tremolada di Monza.