Cucinelli compra proprie azioni, il titolo vola in Borsa

L'effetto a Piazza Affari nel primo giorno del Programma a favore di amministratori e dipendenti

L’annuncio da parte della casa di moda Brunello Cucinelli di aver dato mandato a Mediobanca per un programma di acquisto di proprie azioni (fino a 90.000) ha determinato un rimbalzo del titolo in Borsa, che nella giornata di mercoledì ha guadagnato oltre il 6% (6.51% a poco dalla chiusura delle contrattazioni). Portando il titolo ad essere tra i più brillanti in tutta Europa.

Il programma di acquisizioni

Come spiegato nella nota diffusa ai mercati nella giornata di martedì, “in attuazione del Programma

potrà essere acquistato un massimo di n. 90.000 azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A., senza valore nominale, rappresentative dello 0,13% circa del capitale sociale della Società. Tale quantitativo è pari a circa il 32,7% del massimo di n. 275.000 azioni (rappresentative dello 0,4% circa del capitale sociale della Società) previste complessivamente dal “Piano di Stock Grant 2022-2024”. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili dovrà, in ogni caso, essere contenuto nei limiti di legge (1/5 dell’intero capitale sociale, in base a quanto disposto dall’art. 2357, 3° comma, del codice civile), secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei soci. Si segnala che, alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e che nessuna delle società da quest’ultima controllate detiene azioni Brunello Cucinelli S.p.A.. Il potenziale esborso massimo di acquisto per l’esecuzione del Programma, tenuto conto del prezzo di chiusura

dell’azione Brunello Cucinelli S.p.A. al 28 agosto 2023, pari a Euro70,50, maggiorato del 10%,

sarebbe di complessivi Euro 6.979.500 circa”.

Quote a favore di amministratori e dipendenti

Il Programma è finalizzato all’acquisto di azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A., da destinare a servizio del “Piano di Stock Grant 2022-2024”, che prevede l’assegnazione della casa di moda a favore degli Amministratori Delegati e di altri beneficiari scelti tra amministratori e/o dipendenti della Società e delle

società controllate.

I tempi

L’avvio del programma, iniziato oggi 30 agosto, proseguirà fino all’acquisizione dello stock fissato e comunque non oltre il 27 ottobre 2024.

(notizia in aggiornamento, a breve la quotazione definitiva di giornata del titolo a Piazza Affari)