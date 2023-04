“Csm contraddittorio”, Consiglio di Stato accoglie sospensiva chiesta da Liguori

“Considerato, in particolare, – proseguono – che, ferma restando l’autonomia del potere di valutazione e apprezzamento spettante all’organo di autogoverno, la delibera contestata non giustifica adeguatamente il peso determinante assegnato alla partecipazione del ricorrente a talune conversazioni telefoniche (“chat”) con altri magistrati, taluni dei quali poi sottoposti a procedimenti disciplinari, senza spiegare la decisiva preponderanza di tale fatto rispetto agli altri indicatori, tutti largamente, positivi emersi dall’istruttoria“. Inoltre, “la delibera impugnata evidenzia una palese contraddittorietà, poiché lo stesso CSM, nella delibera 13 gennaio 2021, di archiviazione del procedimento di trasferimento avviato nei confronti dell’appellante, ha affermato, che i contenuti delle citate chat non risultano idonei a determinare “anche in astratto un appannamento della funzione di Procuratore della Repubblica di Terni” e “incidere in alcun modo sull’ufficio che dirige“.

Diverse quindi le motivazioni alla base dell’accoglimento del provvedimento di sospensiva: “La mancata conferma nell’incarico direttivo determina, nella sfera giuridico patrimoniale dell’appellante, un pregiudizio rilevante sotto molteplici profili (professionali, morali, e di prestigio), non adeguatamente riparabili, per equivalente, all’esito del giudizio di merito“. E inoltre “il pregiudizio imminente ed irreparabile allegato dall’appellante, certamente sussistente, potrebbe ulteriormente aggravarsi, nelle more del giudizio di merito, in quanto il CSM ha già considerato vacante e pubblicato il posto di Procuratore della Repubblica di Terni“.