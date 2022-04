Crotone e Perugia si dividono posta e rimpianti (1-1) | Pagelle

Grifoni in vantaggio con Olivieri, nella ripresa per i pitagorici pareggia Maric su rigore per fallo ingenuo di Angella

Crotone e Perugia si dividono la posta al termine di una partita non bella, ma con tante occasioni da una parte e dall’altra e altrettanti rimpianti. I grifoni, dopo aver rischiato in avvio (decisivo Chichizola in almeno due interventi) trovano il vantaggio al 36′ con Olivieri, che si allunga e anticipa il diretto marcatore sul pallone messo in area da Matos.

I pitagorici trovano il pari in avvio di ripresa. Al 3′ sul lancio lungo dalle retrovie Angella si fa beffare da Marci e lo mette giù. Proteste dei padroni di casa, che chiedono il rosso, ma l’arbitro Camplone estrae il giallo. Dal dischetto Maric tira centralmente e Chichizola può solo sfiorare con i piedi.

Galvanizzati dal pareggio, i padroni di casa hanno diverse occasioni per portarsi avanti. Alvini allora cambia tutto l’attacco e nel finale è il Perugia a recriminare per le occasioni capitate a Kouan, De Luca e D’Urso.

Il Crotone guadagna un punto su Cosenza e Vicenza, ma non accorcia sull’Alessandria. Il Perugia va a -2 dall’ottavo posto (ora occupato dal Frosinone), ma vede fuggire l’Ascoli (-5) e sente sul collo ora anche il fiato di Ternana e Como, a -3 come il Cittadella, prossimo avversario dei grifoni.

Tabellino e pagelle

Crotone – Perugia 1-1

36′ pt Olivieri (P), 5′ st Marci rig. (C)

Crotone: Festa 6.5, Mogos 6 (43′ st 14 Calapai sv), Schnegg 6 (13′ st Sala 6), Nedelcearu 6.5, Golemic 6, Canestrelli 6, Estevez 6, Marras 6 (40′ st 74 Cangiano 6), Awua 6.6, Maric 6.5, Kone 5.5 (1′ st Kargbo 6). All. Modesto 6. A disp: Saro, Cuomo, Mondonico, Vulic, Nicoletti, Borello, Schirò, Gural.

Perugia: Chichizola 7.5, Sgarbi 6, Angella 5, Dell’Orco 6.5, Falzerano 6, Segre 6 (20′ st Kouan 6), Santoro 6, Lisi 5,5 (26′ st Beghetto 6.5), Carretta 5 (20′ st Burrai 6), Matos 6 (40′ st D’Urso 6), Olivieri 6.5 (20′ st De Luca 6). All. Alvini 6. A disp: Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Ghion, Curado, Ferrarini, Zanandrea.

Arbitro Camplone di Pescara (Var Ayrldi, Avar Prenna.

La partita dei grifoni

Chichizola 7.5: tiene sullo 0-0 una partita che si poteva subito mettere mano per i suoi. Anche nella ripresa, dopo il pari dei padroni di casa, mantiene la barra dritta sulla nave biancorossa che rischia di affondare.

Sgarbi 6: non commette errori particolari, però a sinistra il Crotone riesce spesso a sfondare.

Angella 5: si fa beffare da Maric e lo mette giù, provando il rigore del pari e rischiando il rosso. E non è l’unico errore della sua partita.

Dell’Orco 6.5: contiene Marras e mura Maric nell’azione che poteva portare al raddoppio dei padroni di casa.

Falzerano 6: tanta corsa sulla fascia destra, ma pochi spunti importanti.

Segre 6: tampona bene gli avversari, anche se riesce a giocare poco per le punte (20′ st Kouan 6: ha sulla testa la palla della vittoria e la incrocia bene nel movimento, mancando però il bersaglio, pur di poco. Merito tuo esserci: non è un attaccante e si vede).

Santoro 6: gara di sacrificio in cui non demerita, anche se riesce a costruire poco.

Lisi 5,5: poco preciso, sia quando deve servire i compagni, sia quando cerca la via della porta (26′ st Beghetto 6.5: dal suo mancino arriva il cioccolatino che Kouan non riesce a scartare come dovrebbe, ed altre azioni interessanti).

Carretta 5: Alvini gli concede un’occasione facendolo partire dall’inizio e lui non la sfrutta (20′ st Burrai 6: almeno i suoi calci piazzati in area mettono in apprensione gli avversari.

Matos 6: parte sorgnone, poi si accende sull’azione che porta al vantaggio biancorosso. Ma poi si spegne di nuovo, come troppe volte gli accade in questa stagione (40′ st D’Urso 6: ha pochi minuti a disposizione e per poco non la capitalizza con una bella azione personale, terminata però con un tiro troppo centrale).

Olivieri 6.5: non si vede molto, ma la mette dentro, ancora una volta, anticipando gli avversari in area con un gesto da attaccante vero (20′ st De Luca 6: tenuto a riposo dopo le ultime prestazioni non esaltanti e pensando al Cittadella, nel finale ha un’occasione che avrebbe meritato miglior fortuna.).

All. Alvini 6: inizia con un attacco inedito, anche per dosare le energie negli impegni ravvicinati. Il Perugia, però, sembra uscirne snaturato e in peggio.