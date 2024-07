Crollo a cascata di solai, tragedia sfiorata ad Amelia - Tuttoggi.info

La squadra del distaccamento di Amelia è stata chiamata oggi alle 14,25 per il crollo di parte di un solaio che divide il salone di un’abitazione nel centro storico occupata da anziani coniugi. Il solaio è crollato nel sottostante appartamento, fortunatamente non abitato e in attesa di ristrutturazione.

Secondo quanto appreso le macerie cadute sono andate a gravare su un secondo solaio che non sembrerebbe danneggiato e al disotto del quale c’è un terzo locale, non abitato. Tutte e tre le abitazioni sono state dichiarate inagibili e sul posto, oltre alla squadra del distaccamento, si sono portati l’ufficiale di servizio proveniente dal comando di Terni, l’ing. Cristian Servi, l’arch. Avio Proietti Scorsoni vicesindaco di Amelia e la polizia municipale di Amelia e Narni.