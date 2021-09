Croce Bianca, nuovi mezzi di trasporto per i servizi dell’associazione

Benedizione da parte del vicario del vescovo, don Nizzi

Quattro nuovi Fiat Doblò per il trasporto dei dializzati e dei disabili, un Peugeot Boxer 9 posti per il trasporto disabili, 1 Ambulanza di Tipo A Volkswagen T6 che verrà utilizzato per le postazioni di emergenza 118. Queste le novità presentate e benedette alla presenza del vicario del vescovo, Don Nizzi e dai rappresentanti politici dei Comuni di Spello e Giano dell’Umbria.

L’attività dell’associazione

Il presidente Salvatore Stella ha esposto l’attività che quotidianamente

l’Associazione svolge per conto dell’Azienda USL Umbria 2 nello

specifico l’attività di emergenza 118. Riguardo questa ultima

l’Associazione copre le postazioni di Foligno (H24), Nocera Umbra (H24,

Ponte di Ferro (H24), Casenove (H12 diurno), Colfiorito (H12 notturno).

Oltre ciò per l’azienda sanitaria del territorio vengono svolti

trasporti ordianri programmati (Taxi Sanitari), trasporti dializzati e

pazienti in terapia fisioterapica il tutto organizzato dalla Centrale

Taxi Sanitari che coordina tutta l’attività dei trasporti secondari per

il territorio di Foligno e Spoleto sempre in convenzione con l’Azienda

USL Umbria 2.

L’organico

Il Presidente ha esposto l’organico di cui è composta l’Associazione (28

dipendenti e 80 Volontari attivi) e ha annunciato l’organizzazione di un

nuovo corso di formazione per i nuovi Volontari. Il consigliere Luigi Montenovo ha esposto tutta l’attività svolta dal nucleo di Protezione Civile dellaCroce Bianca nel corso del 2020 e nel 2021, lo stesso ha annunciato che

il prossimo 20 settembre prenderà il via il 2°CORSO BASE DI PROTEZIONE

CIVILE dopo il successo riscontrato nel 2020 che ha visto talmente tante

adesioni da dover prevedere il raddoppio delle date fissate.

I Comuni

Gli esponenti dei comuni di Spello e Giano hanno esposto con quanta passione ed impegno l’associazione svolge da oltre 110 anni questa preziosa attività sul territorio sottolineando come non sia per nulla scontato in tempi così difficili (pandemia) inaugurare una così grande quantità di mezzi.

A margine della Cerimonia la dott.ssa Manecchi Rita (delegata del

Consiglio Direttivo per la raccolta fondi ed eventi) ha annunciato uno

spettacolo organizzato per il 16 Settembre 2021 ore 21,30 presso il

Palazzo Trinci, patrocinato dal Comune di Foligno, il cui incasso sarà

devoluto alla Croce Bianca di Foligno. Il titolo dell’opera è “Il Passo

di Caterino” di Walter Romagnoli. Al termine mons. Nizzi ha benedetto i presenti ed i mezzi oggetto della

giornata.