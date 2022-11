Cristiana Pegoraro e il concerto a New York in onore di San Valentino - Tuttoggi

Un video dedicato a Terni e a San Valentino

Durante la serata alla Carnegie Hall è stato anche lanciato un video dedicato a Terni e a San Valentino, viaggio artistico all’interno della Basilica di San Valentino con immagini delle reliquie del santo e opere d’arte che lo rappresentano, sulle note di ‘Colors of Love’, composizione originale di Cristiana Pegoraro.



San Valentino negli Stati Uniti: un concorso rivolto a circa 20.000 studenti americani

Cristiana Pegoraro e l’Amministrazione ternana intendono far conoscere la storia di San Valentino negli Stati Uniti, in collaborazione con la Diocesi di Terni-Narni-Amelia. Nell’ambito di questo progetto, che prevede un’operazione di promozione in tre stati della costa est degli Stati Uniti (New York, New Jersey e Connecticut), è stato istituito il concorso ‘San Valentino e Terni’, organizzato attraverso lo Iace e rivolto a circa 20.000 studenti americani di 280 scuole in cui si apprende l’italiano. A quest’ultimi sarà chiesto di realizzare un’opera multimediale sul tema della figura del santo. I due vincitori riceveranno in premio un soggiorno di 7 giorni nel mese di febbraio 2023 a Terni, dove, durante gli Eventi Valentiniani, si svolgerà la premiazione ufficiale del concorso.