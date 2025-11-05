Crisi Pd tra contrappasso e il nome di Delli Guanti che divide - Tuttoggi.info

Il PD di Terni prova a superare il delicato momento con una serie di incroci sull’asse Spinelli-Bernardini. Nella giornata di ieri, 4 ottobre, la mozione “Casa Democratica” e Pierluigi Spinelli hanno diffuso due note con le quali si rendono disponibili ad aprire un dialogo con “Passione Democratica”. Non senza contrappasso. “Apprendo con grande soddisfazione che la commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico, con delibera approvata nella seduta di ieri, ha annullato la decisione della garanzia regionale, dichiarando inammissibile il ricorso sulla presunta irregolarità della mia elezione e legittimando formalmente gli organismi eletti a proseguire il percorso di composizione degli assetti del Pd provinciale”. Così, in una nota, il segretario del Pd provinciale di Terni Pierluigi Spinelli, che aggiunge: “Finalmente si pone un punto di chiarezza rispetto alle vicende che hanno riguardato il congresso di Terni e rispetto al rischio di strumentalizzare i percorsi democratici interni al partito; percorsi che dovrebbero essere orientati al buon senso, allo spirito di costruzione e all’unità, che servono alla buona politica e a un’azione che voglia portare utilità al territorio e alle persone. Terni è un territorio strategico per il futuro dell’Umbria, oltre che del Partito Democratico e del Patto Avanti”.

Spinelli “Pd partito in salute”

“Qui c’è un partito in salute che ha voglia di fare e di partecipare; lo abbiamo dimostrato in questi mesi, nonostante gli ostruzionismi, ricomprando la sede con l’esclusivo contributo dei militanti della provincia di Terni, mobilitando al congresso una percentuale di iscritti di gran lunga superiore a quella di altri territori; organizzando una festa de l’Unità di spessore politico, che ha impegnato tutte le sensibilità che fanno la ricchezza del Partito Democratico e che rappresentano l’opportunità di un punto avanzato di elaborazione per il futuro; dando un contributo fondamentale alla manifestazione di piazza che il 4 ottobre scorso ha visto oltre duemila ternani mobilitarsi per chiedere il rispetto delle istituzioni democratiche contro una interpretazione spregiudicata e arrogante del ruolo di sindaco da parte di Bandecchi”. Che il PD sia un partito in salute è forse un’analisi azzardata, per usare un eufemismo, visto che è dovuta intervenire la Commissione Garanzia Nazionale per l’elezione di un segretario provinciale e l’aria pesante che si respira tra i dem. Anche da Roma ne avrebbero abbastanza delle beghe locali e la minaccia di un possibile commissariamento ha messo tutti in agitazione.

Il passo indietro-avanti di Spinelli

“Sono convinto – ancora Spinelli – che in politica le idee camminano sulle gambe delle persone, ma hanno bisogno di trovare spazi di confronto liberi, autonomi e soprattutto non condizionabili da posizioni strumentali che finiscono per ingabbiare confronto e azione e per scoraggiare iscritti e militanti. Per queste ragioni, di fronte alla rigidità con cui si continuano a opporre alla mia figura alla guida del Pd di Terni pregiudiziali ormai non supportate da elementi regolamentari ma che rischiano di compromettere l’attività del partito, ritengo che sia utile fare un passo in avanti nell’interesse del partito per consentire al Pd di continuare essere laboratorio di buona politica, dove ciascuno si senta libero di dare il proprio contributo secondo le proprie inclinazioni e a ciascuno sia dato lo spazio per esprimere le proprie aspirazioni. Metto, quindi, a disposizione di questa riflessione il ruolo di segretario del Partito Democratico della provincia di Terni, consapevole che i percorsi costruiti in questi anni hanno fatto crescere un gruppo dirigente diffuso in cui non è difficile individuare figure che possano adoperarsi con impegno e autorevolezza nella direzione politica e che possano garantire il rispetto degli esiti congressuali. Lo faccio con lealtà nei confronti di una comunità politica e di un ideale di partito che mette il bene comune sopra ogni altra cosa. Solo il condividere l’azione per il bene comune garantisce la libertà”.

Il contrappasso e Delli Guanti

Il passo indietro-avanti di Spinelli, cioè di rimettere nella mani del partito la decisione sul nuovo segretario provinciale, implica che Spinelli sarà il nuovo capogruppo del consiglio comunale di Terni e il vicesegretario regionale al fianco di Bernardini: questo il contrappasso che dovrà pagare “Passione Democratica” per non essere accusata di aver fatto commissariare il partito. Ma bisogna comunque risolvere la questione del Provinciale. Forte dell’esito della Commissione Garanzia Nazionale “Casa Democratica” continua a proporre il nome di Andrea Delli Guanti, non gradito però a “Passione Democratica”. In queste ore si lavora alacremente per cercare un nome condiviso dalle due mozioni ma, al momento, le due posizioni sembrano piuttosto distanti.