Crimi e Farabollini oggi e domani in Umbria per parlare di ricostruzione post sisma

Sarà in Umbria oggi e domani (lunedì 11 e martedì 12 febbraio) il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Ricostruzione, Vito Crimi. Insieme a lui il commissario straordinario alla ricostruzione Piero Farabollini, oltre ai parlamentari umbri del Movimento 5 stelle Stefano Lucidi e Tiziana Ciprini. Le giornate serviranno ad incontrare tutti i soggetti della regione Umbria coinvolti nella ricostruzione, dai sindaci agli assessori, dalle imprese agli uffici regionali, dagli ordini professionali ai comitati di cittadini.

“Con il Decreto Terremoto e la sanatoria del Centro Italia dentro il decreto Emergenze – fanno sapere dal M5s – si sono fatti dei passi importanti verso la risoluzione di alcune importanti criticità legate alla presentazione delle pratiche; fondamentale per l’economia locale è l’ossigeno arrivato in legge di bilancio grazie all’esenzione dalla TOSAP per tutte le attività dentro i comuni del cratere e la riapertura dei termini della Zona Franca Urbana a nuove iniziative economiche, oltre alla proroga di 2 anni per le imprese già beneficiarie. Ora serve un approccio pragmatico per risolvere una ricostruzione imbrigliata dai lacci della burocrazia e dei processi organizzativi e decisionali”.

Il programma inizierà da Perugia oggi pomeriggio alle ore 16:00 con un tavolo istituzionale presso la Prefettura di Perugia. Claudio Sgaraglia Prefetto di Perugia, aprirà i lavori per un incontro con i vertici delle Forze dell’Ordine, la Presidente Regione Umbria, Catiuscia Marini, l’Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, il Sindaco Perugia, Andrea Romizi, il Presidente Anci Umbria, Francesco De Rebotti, e il direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) Umbria, Alfiero Moretti.

Il secondo incontro è previsto invece a Spoleto alle ore 18:30 presso il COC della Protezione Civile dove il Sindaco Umberto De Augustinis coordinerà l’incontro con i Sindaci delle zone del cratere della Provincia di Perugia, per poi passare ad un incontro con le rappresentanze degli ordini professionali sempre della provincia di Perugia.

La giornata si chiuderà con un incontro pubblico con la cittadinanza e con le associazioni e rappresentati di categoria presso Albornoz Palace Hotel alle ore 21:30.

Per domani, invece, è previsto l’inizio con tappa al deposito dei beni culturali di Santo Chiodo, alla presenza dell’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, e della Soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, Marica Mercalli.

Sarà poi il momento dei sopralluoghi a Norcia, dove a partire dalle ore 11:00 sono previsti incontri, in particolare con i tecnici del USR di Foligno e Norcia e con la cittadinanza e con le associazioni. L’incontro pubblico con la cittadinanza è in programma alle ore 14 di martedì a Norcia presso il centro di valorizzazione.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30 sarà poi la volta di Terni con un incontro istituzionale presso la Prefettura dove il prefetto Paolo De Biagi aprirà l’incontro con i vertici delle Forze dell’Ordine, con la Presidente Regione Umbria, Catiuscia Marini, il vescovo, mons. Giuseppe Piemontese, il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, il sindaco Terni, Leonardo Latini, e il Direttore Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) Umbria, Alfiero Moretti. A seguire è previsto dalle ore 17:30 un incontro a Palazzo Spada dove il Sindaco Leonardo Latini coordinerà l’incontro con i Sindaci delle zone del cratere della Provincia di Terni, per poi passare ad un incontro con le rappresentanze degli ordini professionali sempre della provincia di Terni alle ore 18:30.

La seconda giornata si concluderà poi con un visita presso il Polo Scientifico e didattico di Terni alle ore 19:40, per una visita al Laboratorio LASTRU con il Prof. Antonio Borri dove si effettuano prove statiche volte al miglioramento della resistenza anche contro le azioni sismiche. Saranno presenti il rettore Franco Moriconi e il direttore Nicola Avenia.

(nella foto la precedente visita del sottosegretario Crimi a Norcia)

