Cremonese – Perugia, formazioni e dove vederla

Padroni di casa dati per favoriti dopo il trionfo a Parma, ma il Grifo di Alvini ha conquistato in trasferta 4 dei suoi 5 punti in classifica

Cremonese – Perugia, alle 20.30 di mercoledì 22 settembre, chiude la quinta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa, terzi in classifica con 9 punti, sono reduci dalla vittoria al Tardini contro il Parma. Il Perugia dal deludente pareggio interno contro il Cosenza al Curi, dove non ha ancora vinto in campionato, ma in trasferta ha raccolto 4 dei suoi 5 punti.

Cremonese – Perugia dove vederla in tv

La partita Cremonese – Perugia (inizio alle ore 20.30 di mercoledì 22 settembre) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder).

In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.

Probabili formazioni

Fabio Pecchia non potrà sedere in panchina per squalifica. In attacco ci sono gli ex grifoni Di Carmine, Vido e Ciofani, pronto a entrare dalla panchina.

Massimiliano Alvini in difesa non può contare su Dell’Orco e Rosi. In attacco potrebbe fare il suo debutto nella ripresa Manuel de Luca.

Queste le probabili formazioni:

Cremonese: Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Bartolomei, Castagnetti, Valeri, Baez, Gaetano, Vido, Di Carmine. All. Pecchia.

Perugia: Chichizola, Curado, Angella, Zanandrea, Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi, Matos, Carretta, Kouan. All. Alvini.

Pronostici

I bookmakers danno nettamente favorita la Cremonese. La vittoria dei padroni di casa è quotata tra 1.85 (Sisal) e 1.90 (Snai), quella del Perugia tra 4.15 (Eurobet) e 4.25 (Snai). Il pareggio tra 3.30 (Snai e William Hill) e 3.50 (Bet365).