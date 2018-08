Creatività e musica a Villa Redenta con il Lirico Sperimentale

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Non solo un corso di alta formazione per cantanti ma, ormai da vari anni, il Teatro Lirico Sperimentale è un vero e proprio di laboratorio di creatività contemporanea, immerso nella splendida cornice di Villa Redenta di Spoleto. A ridosso della Stagione Lirica Sperimentale 2018, che si inaugurerà il 7 settembre al Teatro Caio Melisso con la nuova opera di Perocco, iniziano le prove con i cantanti nella quiete della Sala Monterosso.

Prove-lezioni, ma anche composizione e messa a punto della partitura dell’opera “Lontano da qui” da parte di Filippo Perocco, tra i più noti compositori della sua generazione (Premio Abbiati 2016 con l’opera Aquagranda prodotta dal Teatro La Fenice di Venezia). Pianoforti ‘preparati’ e ‘manomessi con oggetti’ per avere nuove sonorità, registrazioni audio ed elaborazioni elettroniche di suoni, ritocchi alla partitura musicale. Intervallano riunioni e prove con la regista Claudia Sorace e il librettista Riccardo Fazi, la direttrice tecnica Maria Elena Fusacchia membri della compagnia Muta Imago (gruppo teatrale, noto per la produzione contemporanea, che opera a livello europeo).

E così l’Opera viene “cucita” attorno alle vocalità delle tre cantanti Daniela Nineva, Livia Rado e Emanuela Sgarlata. Tre donne protagoniste di un durante e di un dopo, oltre i sussulti della natura, di quel sisma che nel 2016 stravolse il centro Italia. Una riflessione profonda sulla caducità della vita, ma soprattutto la voglia di rinascita. Mai una cronaca.

E il laboratorio dello Sperimentale di Spoleto non si limita allo studio dell’opera, ma è luogo di creatività pura dove interagiscono il direttore Maestro Marco Angius e la preparatrice musicale, poi pianista in ensemble, Mariachiara Grilli. E se Villa Redenta, i cui spazi sono inutilizzati e preclusi al pubblico da anni, si colorasse di questa creatività musicale tutto l’anno? Alle Istituzioni locali, regionali e statali l’ardua decisione. Nel frattempo Lontano da qui, altrove, accade. Ed è proprio grazie alle stesse istituzioni, dopo il successo de La Cenerentola al Festival dei Due Mondi e l’operetta di Jacques Offenbach Ba-Ta-Clan, andata in scena al Teatro Caio Melisso con tanto di bis nei giorni 10 e 11 agosto 2018, che lo Sperimentale di Spoleto continua con determinazione e caparbietà ad offrire il meglio al suo pubblico.

Progetto OPERA NOVA© 2018

LONTANO DA QUI

Musica di Filippo Perocco – Libretto e drammaturgia di Riccardo Fazi

Direzione di Marco Angius – Regia di Claudia Sorace / Muta Imago

Cantanti solisti ed ensemble strumentale del Teatro Lirico Sperimentale

Ensemble L’arsenale

Spoleto Teatro Caio Melisso

Venerdì 7 Settembre, Sabato 8 Settembre 2018 – ore 20.30

Domenica 9 Settembre 2018 – ore 17.00

Nuovo allestimento in coproduzione Istituzione Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

Venerdì 28, Domenica 30 settembre 2018 – Reggio Emilia Teatro Cavallerizza

INTERMEZZI DEL ‘700

LA FURBA E LO SCIOCCO

Musica di Domenico Sarri – Libretto di Tommaso Mariani

Direzione di Pierfrancesco Borrelli – Regia di Andrea Stanisci

Luci di Eva Bruno – Costumi di Clelia De Angelis

Spoleto Teatro Caio Melisso

Venerdì 14 Settembre, Sabato 15 Settembre 2018 – ore 21.00

Domenica 16 Settembre 2018 – ore 17.00

Operalieder

ZIGEUNERLIEDER

Musiche di D. Shostakovich; J. Brahms; A. Dvorak; R. A. Schumann, E. Grieg

Spoleto Complesso di Villa Redenta

Mercoledì 19 settembre 2018 – ore 21.00

LA TRAVIATA

Musica di Giuseppe Verdi – Libretto di Francesco Maria Piave

Direzione di Carlo Palleschi – Regia di Giorgio Bongiovanni

Allestimento scenico di Andrea Stanisci – Luci di Eva Bruno – Costumi di Clelia De Angelis

Spoleto Teatro Nuovo

Martedì 18 Settembre 2018 – ore 18.00 (anche per le scuole)

Mercoledì 19 Settembre 2018 – ore 10.00 (anche per le scuole)

Giovedì 20 Settembre 2018 – ore 10.00 (anche per le scuole)

Venerdì 21 Settembre 2018 – ore 20.30

Sabato 22 Settembre 2018 – ore 20.30

Domenica 23 Settembre 2018 – ore 17.00

Assisi Teatro Lyrick

Lunedì 24 Settembre 2018 – ore 20.30

Martedì 25 Settembre 2018 – ore 20.30

Mercoledì 26 Settembre 2018 – ore 10.00 (anche per le scuole)

Città di Castello Teatro degli illuminati

Giovedì 27 Settembre 2018 – ore 20.30, Città di Castello

Todi Teatro Comunale

Venerdì 28 Settembre 2018 – ore 20.30, Todi

Orvieto Teatro Mancinelli

Sabato 29 Settembre 2018 – ore 20.30, Orvieto

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa