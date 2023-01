Crea caos al Pronto soccorso, intervengono carabinieri | 45enne aveva con sé della cocaina - Tuttoggi

Poco dopo, in effetti, i sospetti dei militari si sono rilevati fondati, poiché l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente circa due grammi di cocaina. La droga è stata subito sequestrata e il 45enne (nato e residente a Città di Castello) segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti.