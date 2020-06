Covid-19, bollette dell'acqua Vus: rate e acconti ridotti - Tuttoggi

Bollette dell’acqua rateizzate da parte della Vus per venire incontro alle famiglie dopo il lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Ma anche acconto ridotto per le utenze commerciali.

La Valle Umbra Servizi ha infatti appena proceduto alla fatturazione dei consumi idrici relativi al periodo gennaio – aprile 2020. Con un occhio accorto verso la situazione di difficoltà a cui si trovano a far fronte le famiglie.

Due rate per le bollette sopra i 200 euro

Alla luce della particolare congiuntura socio economica ed in considerazione del fatto che categorie di clienti potrebbero incontrare difficoltà, si è ritenuto opportuno prevedere per le fatture superiori ai 200 euro l’opzione di pagamento rateale in due scadenze (30 giugno e 31 luglio). Rimane comunque per il cliente la facoltà di pagare in una unica soluzione. Per chi ha la domiciliazione dei pagamenti, l’addebito delle bollette dell’acqua avverrà automaticamente in maniera rateale alle due scadenze.

Nessun costo aggiuntivo sulle bollette per il cliente

Ovviamente non sono previsti oneri di alcun tipo a carico del cliente, ne è pregiudicato il diritto (se previsto dalla normativa) ad un numero di rate superiore a due.

Acconto ridotto per utenze commerciali

Si è inoltre ritenuto congruo per tutte le utenze di carattere commerciale e comunque diverse dalle domestiche, rivedere il calcolo stimato relativo alle fatture in acconto. Nello specifico l’importo dell’acconto è stato ridotto del 50%, considerando che per circa metà del periodo di competenza tale tipo di utenze non ha probabilmente registrato consumi a causa della situazione emergenziale.

E’ comunque opportuno che il cliente rilevi la lettura del misuratore e in caso di difformità sostanziali rispetto a quanto fatturato la comunichi al numero verde.

Come comunicare con la Vus

La Vus raccomanda alla clientela, al fine di evitare assembramenti agli sportelli di consultare per qualsiasi evenienza, prioritariamente il numero verde commerciale 800 308678 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e gratuito anche da cellulare. Consigliamo di tenere a portata di mano le bollette e di comunicare la lettura attuale del contatore.

Si rammenta inoltre che qualsiasi informazione o chiarimento può essere richiesto anche alla mail info@valleumbraservizi.it o tramite pec a vusspa@pec.it.

Gli sportelli al pubblico sono comunque a disposizione presso le sedi e negli orari consueti per qualsiasi eventualità. A causa degli accessi contingentati le attività potrebbero subire rallentamenti.