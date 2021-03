Covid in Valnerina, situazione stabile | 8 nuovi positivi, nessun decesso

Poggiodomo continua, in tutta l'Umbria, ad essere un comune covid-free sin dall'inizio della pandemia, senza nessun caso di contagio

In una Umbria in cui la curva dei contagi da Covid continua ormai da giorni a scendere (oggi – 14 marzo – 270 nuovi positivi contro 318 nuovi guariti) e in controtendenza rispetto al resto d’Italia, anche la Valnerina conferma una sostanziale stabilità nel propagarsi della pandemia.

Nell’ultima giornata si sono contati 8 nuovi positivi nel complesso dei 13 comuni della comprensorio montano umbro e nessun decesso.

Sono 7 le persone della Valnerina attualmente degenti negli ospedali Covid, di cui 2 in terapia intensiva, una del comune di Arrone e una ricoverata ieri del comune di Ferentillo.

Poggiodomo continua, in tutta l’Umbria, ad essere un comune covid-free sin dall’inizio della pandemia, senza nessun caso di contagio.

Ecco il dettaglio dei comuni: