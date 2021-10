Covid: trend in diminuzione, ma ci sono 3 decessi in un giorno

L'aggiornamento della protezione civile e l'analisi del Nucleo epidemiologico per territorio e fasce di età

Covid, in Umbria la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, continuano a mostrare un trend in diminuzione, ma nell’ultimo giorno si registrano 3 decessi. Si tratta di un paziente di Terni, uno di Narni e un altro residente fuori regione.

In base al bollettino giornaliero della protezione civile, gli attualmente positivi al Coronavirus in Umbria sono 733, con 51 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 5 in terapia intensiva.

I dati settimanali

Dai dati settimanali del Nucleo epidemiologico regionale, resi noti questa mattina (giovedì) dalla Regione Umbria, arrivano notizia positive. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti mostra il medesimo andamento con valori al 5 ottobre pari a 27 casi per 100.000 abitanti.

Dallo studio emerge che sul territorio regionale il valore dell’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,71.

Giovani positivi in diminuzione

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra una maggior distribuzione dei casi tra i più giovani, anche se i valori sono in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

L’incidenza per 100.000 abitanti più elevata in questa settimana viene riscontrata nella classe di età 3-5 anni.

Nei territori

Tutti i distretti sanitari dell’Umbria hanno una incidenza inferiore a 100 casi per 1000.000 abitanti. Con la media regionale a 28. Leggermente superiore a 50 casi l’incidenza nell’Orvietano (72) e nel Folignate (70). Incidenza bassissima nell’Amerino-Narnese, nell’Alto Chiascio e nella Media Valle, zero casi in Valnerina. Negli altri comprensori: Ternano a 22; Spoleto a 24; Perugino a 22; Assisano a 21; Trasimeno a 32; Alto Tevere a 27.

I decessi registrati a partire dal 27 settembre fino al 5 ottobre erano stati 3. A cui si aggiungono i 3 dell’ultimo giorno.