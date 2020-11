Covid Terni, avvocato positivo, Tribunale chiuso - Tuttoggi

Avviate sanificazione e indagine epidemiologica

Un avvocato del foro di Terni è risultato positivo al Coronavirus e, nella serata di ieri, il presidente del Tribunale, Rosanna Ianniello, ha disposto la chiusura del Palazzo di Giustizia.

Tribunale chiuso

Da questa mattina sono iniziate le operazioni di sanificazione con conseguente chiusura del Tribunale e la sospensione delle udienze.

Tracciamento contatti

L’Usl2 ha avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti avuti dall’avvocato nei giorni, facendo scattare il protocollo di tracciamento, così come avvenuto nei precedenti casi in cui il Tribunale è stato chiuso per casi Covid.