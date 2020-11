Covid Terni, annullata cerimonia del 4 novembre - Tuttoggi

Messa per i defunti celebrata in duomo

Il sindaco Leonardo Latini ha partecipato stamattina alla Santa Messa presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese, per la commemorazione di tutti i defunti della città.

Messa in duomo

La Messa è stata concelebrata con i sacerdoti e alla presenza delle autorità civili e militari, secondo le disposizioni dei protocolli anti Covid. Sono stati ricordati e onorati i defunti, specie gli appartenenti ai vari Corpi dello Stato, caduti nell’adempimento del loro dovere. Quest’anno, per evitare assembramenti e contrastare la pandemia, la celebrazione si è tenuta nella cattedrale e non al cimitero, come da tradizione.

Annullate tutte le cerimonie

Per gli stessi motivi sono state annullate le cerimonie del 4 novembre per la celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e per la Giornata delle Forze Armate