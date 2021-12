Covid, segno "più" in tutta la Fascia | Gubbio (+37) supera 150 positivi, Gualdo "frena" - Tuttoggi

Record di nuovi positivi in 24 ore da inizio pandemia nel Comune dei Ceri, a Gualdo oggi più guariti che contagi | Resta comunque irrisorio il numero dei ricoveri

Anche oggi (27 dicembre) l’Umbria fa registrare 935 nuovi positivi al Covid-19. La variante Omicron, molto più contagiosa della Delta anche se assai meno virulenta, non risparmia nemmeno l’Alto Chiascio, dove per la prima volta tutti i 7 Comuni della Fascia fanno registrare il segno più nella stessa giornata.

A Gubbio è addirittura record di nuovi positivi in 24 ore da inizio pandemia, ben 37: il picco massimo raggiunto in precedenza era stato nel novembre 2020, quando i contagi giornalieri raggiunsero quota 32. In virtù di questo nuovo “boom” il totale degli attualmente positivi sale dunque a 151, tra cui vi è un solo eugubino ospedalizzato.

Il Comune dei Ceri diventa così il primo per numero di casi, superando anche Gualdo Tadino, l’unico territorio dove oggi vi sono più guariti (+11) che nuovi contagi (+5), con gli attualmente positivi che si attestano a 98 (di cui 2 ricoveri).

Balzi in avanti si registrano anche a Valfabbrica e Costacciaro, entrambi con +4 casi, che salgono rispettivamente a 27 e 9 casi. Ancora più contenuti gli aumenti a Scheggia (+2), ora a 10 contagi complessivi, Sigillo (+1) e Fossato di Vico (+1). Il primo di quest’ultimi sale a 15 casi mentre il secondo a 39, con un solo fossatano ricoverato.