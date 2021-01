Covid, salgono a 31 i Comuni umbri a rischio | Lunedì mattina riunione per decidere sulle scuole, Foligno chiude da martedì

Ai 19 comuni sopra 5 mila abitanti lettera formale della sanità con i provvedimenti richiesti, per i piccoli si decide caso per caso

Salgono a 31 i Comuni umbri a rischio Covid. Anche Giano dell’Umbria e Montegabbione, infatti, dopo gli ultimi focolai, hanno superato la soglia dei 200 positivi settimanali ogni 100 mila abitanti. Piccoli comuni, come gli altri dieci per i quali la Sanità regionale farà “un’analisi di contesto con evidenza delle specifiche misure di gestione della situazione epidemica da condividere con il sindaco”.

Agli altri Comuni (ancora alle prese con il rebus scuola, a parte Torgiano (dove si è deciso lo stop per una settimana) il Servizio Igiene e Sanità Pubblica Territoriale invierà un documento con una “ufficiale proposta di emissione di provvedimento ordinativo contingibile e urgente finalizzato all’adozione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19“.

Il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, ha convocato per domani (lunedì) alle 11, una riunione, in videoconferenza, con i sindaci dei 31 Comuni.

“Dopo essermi confrontato durante tutta la giornata odierna, con il direttore Regionale Salute e Welfare, Claudio Dario – afferma il presidente Toniaccini – ho concordato con lui sulla necessità, per i 31 Comuni umbri, di avere un ulteriore supporto tecnico-scientifico che attestasse il carattere di urgenza della sospensione didattica nelle scuole”.

Sulla base del formale invito ad assumere provvedimenti restrittivi, tra cui la chiusura delle scuole, i sindaci integreranno le ordinanze già emesse o firmeranno la loro ordinanza con i divieti anti Covid in vigore nel rispettivo territorio comunale.

Scuole chiuse a Torgiano da lunedì, Foligno da martedì

Per la giornata di lunedì, ovviamente, le scuole sono tutte aperte, ad eccezione di Torgiano. Chiuse le scuole con focolai Covid, già chiuse dai sindaci con mirati provvedimenti.

A Foligno il sindaco Zuccarini in serata ha emanato due ordinanze. Con una sospende le attività in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e negli asili comunali e privati da martedì 2 febbraio a domenica 14 febbraio.