Covid, non ce l’ha fatta un paziente tuderte | Contagi ancora in calo nella MVT

C’è anche una persona residente a Todi tra i 7 pazienti Covid deceduti in Umbria nell’ultimo giorno. Si tratta della sesta vittima a Todi dall’inizio della seconda ondata della pandemia.

Covid, da domenica l’Umbria torna gialla

I divieti e le nuove regole fino al 6 gennaio

Da più giorni a Todi non si registrano nuovi casi. Nuove guarigioni hanno fatto scendere a 44 il numero degli attualmente positivi al Coronavirus. C’è però un quinto paziente Covid tuderte in ospedale, con un ricovero in terapia intensiva.

Positivi in forte calo a Marsciano. A fronte di 4 nuovi contagi, nell’ultimo giorno 16 persone sono state dichiarate guarite. Gli attualmente positivi sono 68. C’è però un’ottava persona ricoverata in ospedale (restano due i pazienti marscianesi in terapia intensiva).

A Massa Martana due guariti fanno scendere a 6 il numero dei positivi. Restano 2 i casi a Montecastello di Vibio, 5 a Fratta Todina e 5 a San Venanzo. Nessun nuovo caso anche a Collazzone, dove i positivi al Coronavirus scendono a 21; una persona resta ricoverata in ospedale.

A Deruta i casi salgono a 28, dopo gli ultimi 3 positivi.

All’ospedale di Pantalla i pazienti Covid ricoverati sono attualmente 31.