Covid, non ce l’ha fatta Giorgio Phellas

Lutto a Perugia per un uomo per anni al centro delle attività economiche e culturali con la Camera di commercio e le associazioni locali

Lutto a Perugia per la morte di Giorgio Phellas, ricoverato da alcuni giorni dopo aver contratto il Covid.

Personaggio molto conosciuto in città e in Umbria, per la sua attività in Camera di commercio e per essere presenza costante nelle attività culturali e sociali. Con collaborazioni proficue con l’Accademia di Belle arti, iniziative della Fondazione Cassa di Risparmio e con le attività del Rotary, di cui era consigliere.

Giorgio Phellas era anche console onorario di Cipro.

Anche in questi mesi di emergenza Covid si era prodigato per agevolare l’arrivo di dispositivi di protezione. Purtroppo proprio il Covid è stato fatale per Giorgio Phellas.

