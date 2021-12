Covid, l’aggiornamento sui contagi nelle scuole umbre

Cresce ancora il numero degli studenti e del personale scolastico risultati positivi al virus | La situazione nei comprensori

Trentatre studenti umbri in più positivi a scuola negli ultimi tre giorni (da 206 passano a 239 al 17 dicembre), ma ci sono 9 focolai in più (cioè con almeno due casi) e salgono a 66 le classi in isolamento, mentre sono 141 quelle attenzionate (cioè dove si è registrato un solo caso).

L’aggiornamento da parte della Regione Umbria sui casi Covid a scuola conferma un aumento della circolazione del virus tra i più piccoli. Anche se, rispetto a tre giorni fa, ci sono anche 43 studenti delle superiori positivi. Ma la maggior parte dei casi si ha ancora tra gli alunni della primaria (103), delle medie (68). Nella scuola d’infanzia i bambini positivi al Covid sono 25.

Più contagi anche tra il personale scolastico: 37 positivi (erano 33), con 13 casi anche tra le superiori.

Gli studenti in isolamento (contatti stretti di casi positivi) salgono a 1198. A cui si aggiungono i 2714 attenzionati.

Così le classi in isolamento

Il maggior numero di classi in isolamento (13) si ha nel comprensorio di Perugia (7 nelle scuole d’infanzia). E nella zona di narni – Amelia (11). Così negli altri comprensori: Alto Chiascio 2, Alto Tevere 7, Assisano 7, Trasimeno 9, Media Valle del Tevere 0, Foligno 7, Spoleto 3, Valnerina 0, Terni 7, Orvieto 0.