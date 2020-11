Covid, la Sir vede la luce: Ricci e Solè negativi

La Sir vede la luce in fondo al tunnel del Covid, che ha costretto i Block Devils allo stop. La Sir Safety Conad Perugia ha comunicato che in seguito ai risultati pervenuti oggi pomeriggio dei tamponi effettuati agli atleti Fabio Ricci e Sebastian Solè, entrambi i giocatori sono tornati negativi. Ricci e Solè effettueranno pertanto domani la visita medica necessaria per poi poter riprendere il lavoro in palestra.

Si tratta dei primi 2 atleti della Sir che erano risultati positivi al Covid, prima della gara poi vinta contro Ravenna. Da quel momento, altri 10 atleti si sono contagiati e persone dello staff, fino all’allenatore Vital Heynen.

Una buona notizia, in attesa di poter riprendere quel campionato che la Sir, a causa del Covid, ha dovuto sospendere da capolista.