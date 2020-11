Covid, in Umbria scendono positivi e degenze| 386 nuovi contagi, il dettaglio per comune - Tuttoggi

A salire è l'indice di positività degli oltre 4mila tamponi effettuati che torna a quasi il 9%

Continua a scendere la curva epidemiologica del covid-19 in Umbria. La soglia degli attualmente positivi torna sotto ai 10mila e i guariti (638) per il terzo giorno consecutivo sono in numero superiore ai nuovi contagiati (386).

A salire è l’indice di positività degli oltre 4mila tamponi effettuati che torna a quasi il 9%.

Questi i dati aggiornati alle ore 12:31 del 25 novembre:

Nuovi positivi – 386 (9.937 gli attualmente positivi)

(9.937 gli attualmente positivi) Nuovi guariti – 638 (12.186 dall’inizio della pandemia)

(12.186 dall’inizio della pandemia) Nuovi decessi – 8 (355 dall’inizio della pandemia)

(355 dall’inizio della pandemia) Numero tamponi – 4.331 (con una percentuale di positività del 8,91)

Ospedali e terapie intensive

Continua a scendere anche il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2: 432 (-10 rispetto a ieri), di cui 70 in terapia intensiva (-2).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 124 (21 in terapia intensiva)

– 124 (21 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 20

– 20 Ospedale di Terni – 121 (23 in terapia intensiva)

– 121 (23 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 37 (8 in terapia intensiva)

– 37 (8 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 38 (12 in terapia intensiva)

– 38 (12 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 42 (6 in terapia intensiva)

– 42 (6 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 11

– 11 Ospedale MVT Pantalla – 38

I decessi in Umbria

Resta purtroppo nella media in numero di decessi legati al Covid che nelle ultime 24 ore è stato di 8 persone residenti nei comuni di: Bastia Umbra (1), Gubbio (8), Marsciano (1), Montefalco (1), Terni (2) e due da fuori regione.

Coronavirus, i contagi nei comuni umbri

Questo l’aggiornamento sui positivi al Coronavirus, per comune, con aggiornamento del 24 novembre (tra parentesi le differenze rispetto al giorno precedente). Eventuali scostamenti con le comunicazioni dei Comuni possono derivare da orari diversi di aggiornamento o da diverse classificazioni tra residenti e domiciliari.