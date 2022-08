Covid in Umbria, scendono ancora i ricoverati negli ospedali - Tuttoggi

Arrivano come ogni giovedì gli aggiornamenti della Regione Umbria sull'andamento del Covid nel territorio regionale nell'ultima settimana

Mentre oggi (25 agosto) gli attualmente positivi sono 4.440, di cui 163 ricoverati.

In Umbria la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un trend in linea con la settimana precedente. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 22 agosto è pari a 336. È quanto emerge dal report di aggiornamento settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale Sars-Cov 2.