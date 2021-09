Covid in Umbria, curva stabile | Nessun decesso - Tuttoggi

Continua la campagna vaccinale per arginare il diffondersi dei contagi e contenere gli effetti della malattia. Il 72,11 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale

Resta stabile la curva dei contagi di Covid in Umbria, con un numero praticamente in equilibrio tra nuovi casi (101) rispetto a ieri e le guarigioni (102).

In leggero aumento i ricoveri negli ospedali umbri: sono 55 (due in più di sabato e quattro in più di venerdì), ma scende di uno il numero delle terapie intensive di cui uno ricoverato all’ospedale di Perugia e 6 in quello di Terni.

Anche oggi, fortunatamente non si registrano decessi in Umbria a casa del virus Sars Cov 19.

Punto sui vaccini

Continua la campagna vaccinale per arginare il diffondersi dei contagi e contenere gli effetti della malattia. Il 72,11 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Secondo i dati della Regione aggiornati a oggi – 5 settembre – sono 556.702 le persone protette.

Sempre secondo i dati giornalieri della Regione, hanno invece ricevuto la prima dose 651.224 cittadini, pari all’84,25 per cento dei residenti.

L’obiettivo minimo di raggiungere l’80% della popolazione regionale con una copertura vaccinale completa come soglia di sicurezza nella diffusione del Covid, è sempre più vicina e in alcune fasce d’eta, come quelle degli ultrasessantenni, è già ampiamente superata.