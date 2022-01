Covid in Umbria, calano i contagi, ricoveri stabili | Tre i decessi - Tuttoggi

Numeri in ordine di grandezza completamente differenti rispetto a tutte le precedenti ondate della pandemia, a causa della prevalenza della variante Omicron

L’aggiornamento odierno – 16 gennaio – della pandemia da Covid-19 nella regione dell’Umbria conferma un trend in decrescita dei contagi e dei ricoveri.

Gli attualmente positivi scendono sotto la soglia dei 30.000 (28.685 il numero esatto), nonostante i nuovi 1.886 nuovi contagi, in forza dei 4.380 guariti. Numeri in ordine di grandezza completamente differenti rispetto a tutte le precedenti ondate della pandemia, a causa della prevalenza della variante Omicron che anche in Umbria ha toccato l’80% di diffusione.

Anche sul versante degli ospedali umbri i dati sono positive, nelle ultime 24 ore sono state dimesse 6 persone dai reparti Covid (230 i ricoverati), mentre i pazienti in terapia intensiva restano fermi a 12.

Questa la situazione negli ospedali: