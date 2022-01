Covid in Umbria, altri 3775 casi, 1 decesso e +14 ricoverati - Tuttoggi

Aumentano le persone ricoverate negli ospedali, sia in area medica che in terapia intensiva, positive al Covid. I dati in Umbria

Altri 3775 positivi al Covid in Umbria, con gli attualmente positivi che salgono a quota 34.014. Si registra purtroppo un nuovo decesso (una persona residente a Porano) ed aumentano le persone ricoverate negli ospedali, sia in area medica che in terapia intensiva.

In particolare sono 204 i ricoverati positivi al Covid (+14) e 12 in terapia intensiva (+4). I guariti sono invece 1663. Dei ricoverati, 87 sono all’ospedale di Perugia (6 in intensiva), 48 a Terni (6 in intensiva), 34 a Foligno, 24 a Città di Castello e 11 a Umbertide. Dalla prossima settimana riapriranno reparti Covid anche negli ospedali di Pantalla di Todi e a Spoleto.

I dati emergono a fronte di oltre 26mila tamponi, in particolare 20.593 test antigenici e 5.922 molecolari.

Il comune con più contagi è Perugia, che raggiunge quota 6.338. A Terni i positivi sono 5.031. A Foligno i casi sono 1867, mentre a Spoleto 1230. A Città di Castello si registrano 1196 attualmente positivi. Ben 1183 ad Assisi.

(articolo in aggiornamento)