Covid, in farmacie Calai e Capeci tamponi rapidi per tutti a prezzo calmierato - Tuttoggi

Il Comune di Gualdo Tadino promuove uno screening diffuso su base volontaria, avvalendosi della collaborazione della Farmacia Comunale Calai e della Farmacia Centrale Capeci.

A partire da oggi (mercoledì 10 febbraio), tutti i pomeriggi in cui le farmacie resteranno aperte al pubblico, sarà possibile per tutti i cittadini prenotare data e ora per sottoporsi a tampone rapido antigenico a prezzo calmierato di 20 euro, inferiore a quello consigliato dalla Regione Umbria.

Questa opportunità, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e sposata dalle due farmacie, consentirà a chiunque volesse, in forma volontaria, di tutelare la propria salute e quella altrui. Per quanto attiene lo screening già in corso di tutti i bambini ed i ragazzi in età scolare, si invita chi ancora non avesse usufruito del servizio, in questo caso completamente gratuito, a farlo il prima possibile facendo sempre riferimento alle farmacie sopra indicate.

Per accedere al servizio, sia per gli adulti che per gli studenti, non è richiesta la prescrizione medica ma è obbligatoria la prenotazione, che può avvenire chiamando i numeri 075-912236 per la Farmacia Calai o allo 075-912260 per la Farmacia Centrale Capeci.

“Esprimo grande soddisfazione – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – per l’avvio di questo screening diffuso su base volontaria disponibile per tutta la popolazione gualdese. In questa difficile fase che stiamo vivendo il tracciamento resta la chiave per contrastare il Covid-19, pertanto invito tutti i cittadini a partecipare volontariamente a questa campagna che mira a prevenire la diffusione del coronavirus”.